Volksabstimmung über CO2-Neutralität der Schweiz läuft

Bern: In einer Volksabstimmung können die Menschen in der Schweiz entscheiden, ob ihr Land bis 2050 klimaneutral werden soll. Der Gesetzentwurf dazu sieht vor, den Verbrauch fossiler Energien zu reduzieren. So will die Regierung in Bern Hausbesitzer finanziell unterstützen, damit sie ihre Gas-, Öl- oder Elektroheizungen austauschen lassen gegen klimafreundliche Systeme wie Wärmepumpen. Zudem sollen Unternehmen gefördert werden, die in innovative Technologien investieren, zum Beispiel in CO2-Filter. Insgesamt will der Staat mehr als drei Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Umfragen sehen die Zustimmung in der Bevölkerung dazu bei 60 Prozent. Auch die meisten Parteien der Schweiz haben sich dafür ausgesprochen - einzige Ausnahme ist die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.06.2023 09:30 Uhr