Volkmarsen erinnert an Autoattacke auf Rosenmontagszug vor einem Jahr

Schweiz lockert Corona-Beschränkungen

Bern: Die Schweiz lockert ihre Corona-Beschränkungen. Die Regierung in Bern hat beschlossen, dass Geschäfte, Museen und Lesesäle in Bibliotheken unter bestimmten Bedingungen ab nächsten Montag wieder öffnen dürfen. Auch Sportanlagen im Freien sowie Außengelände von Zoos und botanischen Gärten dürfen dann wieder aufmachen. Außerdem können sich dann wieder mehr Menschen treffen. So sind Zusammenkünfte im Freundes- und Familienkreis sowie Veranstaltungen mit bis zu 15 Menschen erlaubt. Derzeit sind es maximal fünf. Die 7-Tage-Inzidenz in der Schweiz liegt derzeit bei 95.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2021 19:00 Uhr