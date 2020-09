Volker Wissing wird Generalssekretär der FDP

Nachrichtenarchiv - 20.09.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: FDP-Chef Lindner will seine Partei zurück in die Regierung führen. Auf dem Bundesparteitag warb Lindner um Offenheit für neue Koalitionen - für ihn seien nur die Linkspartei und die AfD von vornherein als Partner ausgeschlossen. Als wichtige Weichenstellung gilt die Wahl des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministers Volker Wissing zum neuen Generalsekretär. Er tritt die Nachfolge von Linda Teuteberg an, die ihren Posten auf Druck von Parteichef Lindner zur Verfügung stellte. Neuer Schatzmeister der Liberalen ist der Unternehmer Harald Christ, der erst im Februar von der SPD zur FDP gewechselt ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.09.2020 02:00 Uhr