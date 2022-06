Volker Beck neuer Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft

Nachrichtenarchiv - 12.06.2022 13:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck ist zum neuen Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft gewählt worden. In einer ersten Mitteilung forderte er ein klares Bekenntnis der Bundesregierung zur Freundschaft mit Israel. Deutschland dürfe sich bei den Vereinten Nationen nicht weiter an Kampagnen gegen Israel beteiligen, so Beck. Auch bei der Unterstützung der Palästinenser müsse die Regierung mehr darauf achten, was mit Steuergeld finanziert werde. - Die Deutsch-Israelische Gesellschaft ist nach eigenen Angaben mit 6.000 Mitgliedern, die größte bilaterale Freundschaftsorganisation in Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2022 13:30 Uhr