Voith-Mitarbeiter in Sonthofen stimmen klar für Streik

Sonthofen: Beim Maschinenbauer Voith im Werk im Oberallgäu stehen die Zeichen auf Streik. Nach BR-Informationen haben in der Urabstimmung 98 Prozent der IG-Metall-Mitglieder für den unbefristeten Arbeitskampf votiert. Zwei Tage lang hatten die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten die Möglichkeit, per Brief abzustimmen. Der Streik richtet sich gegen die Pläne der Geschäftsleitung, das Werk in Sonthofen mit 500 Mitarbeitern zum Jahresende zu schließen. In Sonthofen wird trotz Corona-Krise regulär gearbeitet. Der Voith-Konzern begründet die Schließungspläne mit mangelnder Wirtschaftlichkeit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 08:00 Uhr