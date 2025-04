Voigt mahnt in Buchenwald zu Wachsamkeit gegenüber Antisemitismus

Weimar: Gemeinsam mit KZ-Überlebenden haben mehrere hundert Menschen an die Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora vor 80 Jahren erinnert. Beim zentralen Gedenkakt in Weimar sagte Thüringens Ministerpräsident Voigt, Buchenwald sei "ein Ort systematischer Entmenschlichung" gewesen. Das Vermächtnis der Überlebenden sei die Aufgabe, wachsam zu sein, gerade in einer Zeit, wo Antisemitismus, völkische Ideologie und autoritäres Denken lauter werde und um sich greife, so Voigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2025 21:00 Uhr