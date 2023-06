Völliges Versammlungsverbot war laut Gericht unverhältnismäßig

Meldungsarchiv - 21.06.2023 12:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Leipzig: Das völlige Verbot von Versammlungen im April 2020 während der Corona-Pandemie war unverhältnismäßig. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden und damit die entsprechende Passage der Corona-Schutzverordnung in Sachsen als unwirksam eingestuft. Das komplette Verbot sei ein schwerer Eingriff in die Versammlungsfreiheit gewesen, so das Leipziger Gericht. Die Landesregierung hätte regeln müssen, dass zumindest Versammlungen unter freiem Himmel mit begrenzter Teilnehmerzahl unter Beachtung von Schutzauflagen möglich wären. Geklagt hatte ein 36-Jähriger, der gegen eine Einschränkung der Grundrechte vor dem Gesundheitsministerium in Dresden demonstrieren wollte. In der Vorinstanz am sächsischen Oberverwaltungsgericht hatte er keinen Erfolg.

