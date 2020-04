Vizekanzler Scholz ist für Wiederaufnahme der Bundesligasaison im Mai

Spanien plant Lockerung der Ausgangssperre

Madrid: Der spanische Ministerpräsident Sánchez hat eine Lockerung der Ausgangssperre in Aussicht gestellt. Falls die Zahl der Coronafälle weiter zurückgehe, werde es ab 2. Mai erlaubt sein, das Haus zum Spazierengehen zu verlassen, kündigte Sánchez an - allerdings nur mit einer Person, die mit im Haushalt lebt. Allein dürfe man dann auch wieder Sport im Freien machen. Bereits beschlossen hat die Regierung in Madrid, dass Kinder unter 14 Jahren ab morgen zum ersten Mal seit Mitte März wieder nach draußen gehen dürfen. In Begleitung eines Erwachsenen dürfen sie maximal eine Stunde lang ihr Zuhause verlassen und müssen im Umkreis von einem Kilometer bleiben. In Spanien haben sich rund 206.000 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt, fast 23.000 sind gestorben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.04.2020 22:45 Uhr