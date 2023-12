Vizekanzler Habeck sagt wegen Haushaltskrise Reise zur Klimakonferenz ab

Berlin: Vizekanzler Habeck hat wegen der Haushaltkrise eine ab morgen geplante Reise zur Weltklimakonferenz nach Dubai und in die Region abgesagt. Habecks Anwesenheit in Berlin sei notwendig, um nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Gespräche über den Haushalt 2024 voranzubringen, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Die Verhandlungen finden aktuell vor allem in einer Dreierrunde mit Habeck, Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner statt. Die Ampel muss sich in den nächsten Tagen einigen, wenn sie den Haushalt 2024 noch in diesem Jahr beschließen will. Im Gespräch ist, die Schuldenbremse auch kommendes Jahr auszusetzen. Gegen diese Pläne ist Oppositionsführer Merz. Im ARD-"Bericht aus Berlin" sagte er, es gebe im Augenblick keine so große Notlage, dass noch mehr Schulden gemacht werden müssten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2023 22:00 Uhr