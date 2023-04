Kurzmeldung ein/ausklappen Vizekanzler Habeck ist in der Ukraine eingetroffen

Kiew: Wirtschaftsminister Habeck ist zu politischen Gesprächen in der Ukraine eingetroffen. Der Grünen-Politiker kam in der Früh mit einer Delegation deutscher Wirtschaftsvertreter in Kiew an. Habeck sagte, der Sinn der Reise sei ein klares Zeichen an die Ukraine: Man glaube, dass das Land siegen werde. Habeck betonte, dass er nicht mit leeren Händen kommt. Es stünden wichtige Investitionsentscheidungen an, vor allem im Energiebereich. Begleitet wird er unter anderem vom Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Russwurm. Dieser bezeichnete die Reise als Signal an die Ukrainerinnen und Ukrainer, dass auch die deutsche Wirtschaft zu ihnen steht. Es ist Habecks erste Reise in das Land seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Ein geplanter Besuch im Herbst musste aus Sicherheitsgründen verschoben werden.

