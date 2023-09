Vize-Regierungschef Aiwanger entschuldigt sich

München: Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Freie Wähler-Chef Aiwanger hat sich gegen die Vorwürfe bezüglich eines menschenfeindliches Flugblatts verteidigt. In der "Welt" sprach er von einer Kampagne, um die Freien Wähler zu schwächen. Er habe sich bei Nachfahren von NS-Opfern und Überlebenden bereits entschuldigt, so Aiwanger. Das Flugblatt sei äußerst beschämend. Und - so wörtlich: "Sowohl mein Bruder als auch ich würden sehr viel dafür geben, das aus der Welt zu schaffen". Die Shoa werde zu parteipolitischen Zwecken missbraucht. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, bezeichnete Aiwanger in den Funke-Zeitungen als ein schlechtes Vorbild der Politik für junge Menschen in Deutschland. Er habe sich als Opfer einer gegen ihn gerichteten Kampagne stilisiert und sich möglichst spät, möglichst wenig und möglichst empathielos geäußert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2023 08:00 Uhr