Vize-Regierungschef Aiwanger bleibt weiter unter Druck

München: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, hat dem bayerischen Wirtschaftsminister Aiwanger eine Schädigung der Erinnerungskultur in Deutschland vorgeworfen. Im Zusammenhang mit der Flugblatt-Affäre sagte Klein den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Bayerns Vize-Regierungschef sei ein schlechtes Vorbild der Politik. Die Bemühungen in Schulen und Gedenkstätten, gerade jüngeren Menschen einen kritischen und verantwortungsvollen Umgang mit den NS-Verbrechen zu vermitteln, würden durch Aiwangers Verhalten torpediert. Derweil fordert Niedersachsens Antisemitismusbeauftragter Wegner Aiwangers Rücktritt. Der Fall zeige, welcher Grad von Antisemitismus in Schulen in den 1980er Jahren möglich war - nicht nur in Bayern, so Wegner. Aiwanger hatte sich gestern zum ersten Mal öffentlich entschuldigt, aber er betonte erneut, dass er das Flugblatt nicht verfasst hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2023 10:00 Uhr