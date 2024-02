Vize-Kanzler Habeck schlägt schuldenfinanzierten Sondertopf für Wirtschaft vor

Berlin: Wirtschaftsminister Habeck hat ein milliardenschweres Sondervermögen zur Entlastung von Unternehmen ins Spiel gebracht. Bei den Haushaltsberatungen im Bundestag bot der Grünen-Politiker der Union Gespräche darüber an. Habeck sprach von einem "Wirtschaftschancengesetz mal 10, vielleicht mal 50, um dieses Land nach vorne zu bringen". Die grundsätzliche Ablehnung einer Zusammenarbeit durch Unionsfraktionschef Merz kritisierte Habeck scharf. Er sagte, Merz habe verkannt, was das Land gerade brauche und auch wolle. Mit seiner Absage eines Dialogs mit der Regierung stehe er auch im Widerspruch zum Handeln vieler Unionspolitiker. Unionsfraktionsvize Spahn lehnte Gespräche über ein weiteres Sondervermögen ab. Die Union werde sich generell nicht zum Steigbügelhalter für eine Politik machen, die Deutschland weiter in die Rezession führe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2024 12:00 Uhr