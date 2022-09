Vitesco baut in Nürnberg bis zu zwei Drittel der Stellen ab

Nachrichtenarchiv - 06.09.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Der Autozulieferer Vitesco baut an seinem Werk in Franken bis zu zwei Drittel der Stellen ab. Wie der Konzern mitteilte, stimmte der Aufsichtsrat dem entsprechenden Zukunftskonzept zu. Demnach fallen in Nürnberg bis 2026 bis zu 810 Arbeitsplätze weg. Vitesco sicherte zu, dass der Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich umgesetzt werden soll. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger forderte Weiterqualifizierungen und neue Job-Angebote für die Betroffenen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 06.09.2022 21:00 Uhr