Vitali Klitschko ist Franz-Werfel-Menschenrechtspreis ausgezeichnet worden

Frankfurt am Main: Der Bürgermeister der ukrainischen Haupstadt Kiew, Vitali Klitschko, ist in der Paulskirche mit dem Franz-Werfel-Menschenrechtspreis 2025 geehrt worden. Der frühere Boxweltmeister erhalte die Auszeichnung für seinen unermüdlichen Einsatz für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, begründete die Stiftung "Zentrum gegen Vertreibungen" die Wahl. Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte in seiner Laudatio, Klitschko sei zum Vorbild für die Vielen geworden, die in der Ukraine jeden Tag auf beeindruckende Art Widerstand leisten. Klitschko selbst betonte in seiner Dankesrede, die Ukraine kämpfe nicht nur für sich selbst. Wörtlich sagte er: "Wir schützen jeden von euch." Gleichzeitig dankte Klitschko Deutschland für die militärische und wirtschaftliche Hilfe und die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge. Der Franz-Werfel-Menschenrechtspreis wird seit 2003 alle zwei Jahre verliehen.

