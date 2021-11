Virusvariante Omikron hat wahrscheinlich Deutschland erreicht

Nachrichtenarchiv - 27.11.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Die hessische Landesregierung geht davon aus, dass die Omikron-Variante des Corona-Virus ihr Bundesland und damit Deutschland erreicht hat. Hessens Sozialminister Klose teilte auf Twitter mit, dass bei einem Mann, der vor kurzem in Südafrika war, mehrere für Omikron typische Mutationen gefunden worden seien. Deshalb bestehe hochgradiger Verdacht. Die Person wurde häuslich isoliert. Die Tests laufen noch. Klose appellierte an Menschen, die sich kürzlich im südlichen Afrika aufgehalten haben, sich testen zu lassen und ihre Kontakte einzuschränken. Auch in Tschechien und den Niederlanden besteht der Verdacht, dass Reiserückkehrer aus Afrika sich mit der neuen Variante des Corona-Virus angesteckt haben. Dort werden ebenfalls noch Untersuchungen durchgeführt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2021 13:00 Uhr