Virtueller Parteitag der CSU hat begonnen

Nachrichtenarchiv - 22.05.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der erste virtuelle Parteitag in der Geschichte der CSU hat begonnen. Die Sendung aus einem eigens eingerichteten Studio in der Münchner Parteizentrale verfolgen 250 Delegierte. Hauptredner ist CSU-Chef Söder, als Gast wird Österreichs Kanzler Kurz zugeschaltet. Im Fokus stehen die Corona-Krise, deren Auswirkungen sowie Maßnahmen zur Ankurbelung von Wirtschaft und Konjunktur. In seinem Leitantrag fordert der Parteivorstand unter anderem Steuersenkungen für Unternehmen und Bürger. Außerdem wird eine Obergrenze für die deutsche Staatsverschuldung in Krisenzeiten und damit eine Deckelung der staatlichen Hilfsprogramme gefordert. Im BR hat CSU-Chef Söder heute betont, dass er sich auch die schnelle komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags wünscht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2020 17:00 Uhr