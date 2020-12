Virtuelle Ehrung für Nobel-Preisträger

Nachrichtenarchiv - 10.12.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Mit einer Online-Zeremonie sind die diesjährigen Nobelpreisträger für Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Wirtschaft gewürdigt worden. Die Corona-Pandemie habe an die Bedeutung der Wissenschaft erinnert, schwerwiegende Probleme zu lösen, sagte der Vorsitzende der Nobelstiftung, Heldin. Ihre Urkunden und Medaillen hatten die Preisträger bereits in den vergangen Tagen an ihren Wohnorten überreicht bekommen - zum Beispiel der deutsche Astrophysiker Genzel in München. Am Mittag hatte außerdem der Chef des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, Beasley, in Rom den Friedensnobelpreis für seine Einrichtung entgegen genommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2020 20:00 Uhr