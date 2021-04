Virologin Protzer warnt vor Pandemie als Wahlkampthema

Nachrichtenarchiv - 01.04.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Münchner Virologin Protzer, fürchtet, dass die Pandemie als Wahlkampthema benutzt wird. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF fordert sie Politiker auf, Wahlinteressen hier hinten anzustellen. Als wichtige Indikatoren für Beschränkungen sieht Protzer neben den Inzidenzwerten den R-Wert, die Aufnahmezahlen in Krankenhäusern und die Intensivbelastung. Die Bayerische Krankenhausgesellschaft sieht Deutschland trotz hoher Zahlen in einer besseren Situation als im Winter. Grund seien Schnelltests und Impfungen, so der Chef der Gesellschaft, Engehausen, im BR. Zu den umstrittenen Astrazeneca-Impfungen sagte Bayerns Gesundheitsminister Holetschek auch im Morgenmagazin, die Ständige Impfkommission müsse schnellstmöglich Stellung beziehen. Die Menschen müssten etwa wissen, ob sie bei der Zweitimpfung einen anderen Impfstoff bekommen können. Es brauche eine klare Botschaft, um Vertrauen herzustellen, so Holetschek.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 09:00 Uhr