Virologin Protzer kritisiert Ende der Maskenfplicht

Nachrichtenarchiv - 30.03.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Virologin Protzer bedauert und kritisiert das bevorstehende Ende der Maskenpflicht in Innenräumen. Dafür sind die Infektionszahlen ihrer Einschätzung nach aktuell noch zu hoch. Noch sei man nicht über den Peak der Welle und man wissen auch nicht, wann er komme, sagte die Wissenschaftlerin im BR24-Thema des Tages. Protzer kritisierte das neue Infektionsschutzgesetz als nicht ausreichend und appellierte an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Die Virologin rief dazu auf, etwa beim Einkaufen weiterhin Maske zu tragen. - Am Wochenende läuft die Übergangsfrist des neuen Infektionsschutzgesetzes aus. Damit entfallen die meisten Corona-Auflagen. Masken müssen nur noch im Öffentlichen Nahverkehr und in sensiblen Bereichen wie Altenheimen und Krankenhäusern getragen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2022 08:00 Uhr