Virologen warnen vor Delta-Variante

Berlin: Der Berliner Virologe Streeck hat angesichts der sinkenden Corona-Fallzahlen vor Nachlässigkeit im Kampf gegen die Pandemie gewarnt. Wie er der "Fuldaer Zeitung" sagte, wird versäumt aus der Pandemie maximal zu lernen und sich auf Herbst und Winter vorzubereiten. Streeck warb für einen interdisziplinären Pandemierat, in dem schon jetzt vorwärts gedacht werde. Das Virus ist laut Streeck nicht komplett weg, es verbreite sich im Sommer auf einem niedrigeren Level. Noch sei unklar, welchen Einfluss die Delta-Variante habe. Streecks Kollege Drosten von der Berliner Charite ist der Ansicht, dass man diese Variante in Deutschland ab sofort ernst nehmen müsse. Bei einem Online-Kongress sagte Drosten am Abend, man sei nun im Rennen mit der Delta-Variante.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2021 12:00 Uhr