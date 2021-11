Virologen und Immunologen schlagen Alarm

Nachrichtenarchiv - 29.11.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der derzeitigen Corona-Krise haben sich deutsche Virologen und Immunologen mit einem eindringlichen Appell an die Politik gewandt. In einer gemeinsamen Stellungnahme fordern die Gesellschaft für Virologie und die Deutsche Gesellschaft für Immunologie ein rasches und konsequentes Handeln. Um die weitere Ausbreitung der Delta-Variante und der eventuell noch infektiöseren Omikron-Variante zu verhindern, seien umfassende Kontaktbeschränkungen nötig. Zugleich, so die beiden Verbände in ihrem Aufruf, müsse die Impfquote erhöht werden - gegebenenfalls durch eine Impfpflicht sowie eine konsequente Auffrischungsimpfung. Sollte es nicht gelingen, die Zahl der Corona-Infekionen deutlich zu reduzieren, sei ein Kollaps des stationären Gesundheitssystems nicht mehr zu verhindern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2021 13:00 Uhr