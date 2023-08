Virologe Streeck mahnt zu Gelassenheit im Umgang mit Corona-Variante

Bonn: Der Bonner Virologe Streeck hat zu mehr Gelassenheit beim Thema Corona aufgerufen. Er halte nichts davon, über jede Variante Furchtappelle auszustoßen. Denn die Grundimmunität gegen Corona haben wir und die geht nicht verloren“, sagte Streeck der „Rheinischen Post“. Corona habe sich zu allen anderen grippalen Infekten hinzugesellt und er denke, dass die Krankenstände in der kalten Jahreszeit zunehmen werden, so Streeck. Eine Belastung des Gesundheitswesens sei dabei nicht auszuschließen, so der Virologe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2023 11:00 Uhr