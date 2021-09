Virologe Streeck kritisiert Ende der Entschädigungen bei Verdienstausfällen

Nachrichtenarchiv - 23.09.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Virologe Streeck hat die Einigung der Gesundheitsminister kritisiert, Ungeimpften in Quarantäne keine Entschädigung mehr zu zahlen. In der ARD-Talksendung "maischberger. die woche" warnte er, der Druck könne dazu führen, dass Menschen eine Infektion verheimlichten. Bundesgesundheitsminister Spahn verteidigte die Entscheidung. Es gehe nicht um Druck, sondern um Fairness. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich darauf geeinigt, spätestens ab dem 1. November in den meisten Fällen keine Entschädigungen mehr zu zahlen, wenn Ungeimpfte in Quarantäne müssen und deswegen keinen Lohn erhalten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.09.2021 02:00 Uhr