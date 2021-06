Virologe Streeck fordert Corona-Strategien für den Herbst

Nachrichtenarchiv - 19.06.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland ist die Corona-Inzidenz zum ersten Mal seit neun Monaten in den einstelligen Bereich gefallen. Laut Robert-Koch-Institut wurden 9,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Trotz sinkender Zahlen warnte der Bonner Virologe Streeck vor Nachlässigkeit im Kampf gegen die Pandemie. In der "Fuldaer Zeitung" rief er dazu auf, aus der Pandemie zu lernen und jetzt Strategien für den Herbst und Winter zu entwickeln. Nach den Worten des Experten könnte ein fachübergreifender Pandemierat Planspiele durchführen, um verschiedene Szenarien zu entwickeln. Streeck zufolge ist der Rückgang der Fallzahlen kein Erfolg der Corona-Politik oder der Bundesnotbremse mit den Ausgangssperren. Vielmehr hätten die zunehmenden Corona-Impfungen und die saisonbedingte langsamere Ausbreitung der Viren dazu beigetragen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2021 10:00 Uhr