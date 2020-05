Virologe Fauci darf nicht im US-Kongress Stellung beziehen

Nachrichtenarchiv - 02.05.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Das Weiße Haus lässt einen Auftritt des führenden US-Virologen Fauci im Kongress nicht zu. Fauci ist zwar ein offizieller Berater von Präsident Trump, allerdings hatte er sich in der Vergangenheit mehrfach kritisch über die Seuchenpolitik des US-Präsidenten geäußert. Das Repräsentantenhaus hatte Fauci mit seiner demokratischen Mehrheit in den Kongress eingeladen. Dort sollte er im Haushaltsausschus zu den Corona-Schutzmaßnahmen der Regierung in Washington Stellung nehmen. Auf Seiten des Präsidenten hieß es, das Augenmerk richte sich jetzt auf die Öffnung des Landes und die Entwicklung eines Impfstoffs. Die Anhörung einzelner Beteiligter wäre deshalb kontraproduktiv.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.05.2020 20:15 Uhr