Virologe Drosten hält weiteren Lockdown für kaum mehr abwendbar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Tagsüber und am Gründonnerstag viel Sonne und 20 bis 24 Grad warm. Am Karfreitag teils freundlich, teils bewölkt und in Alpennähe Schauer, Höchstwerte nur noch 11 bis 19 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.03.2021 19:45 Uhr