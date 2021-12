Virologe Drosten hält wegen der Omikron-Variante eine "gute Situation" für denkbar

Nachrichtenarchiv - 31.12.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Virologe Christian Drosten - Institutsdirektor an der Charité in Berlin - hat sich ungeachtet der schnellen Verbreitung des Corona-Omikron-Virus' verhalten optimistisch geäußert. Im "heute journal" des ZDF sagte er mit Blick auf Südafrika und England, schwere Covid-19-Erkrankungen durch die neue Variante schienen seltener zu sein. Es ist laut Drosten eine gute Situation und mit Erkältungen vergleichbar, wenn man ein Virus habe, das nicht mehr so krank machte, das aber gut übertragbar sei, so dass es im Prinzip alle Immunitätslücken in der Bevölkerung finde.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.12.2021 02:00 Uhr