Virologe Drosten hält Corona-Lockerungen für vertretbar

US-Präsident Biden dankt Polen für Engagement für Flüchtlinge

Warschau: US-Präsident Biden hat bei seinem Besuch in Polen den Einsatz des Landes für ukrainische Kriegsflüchtlinge gewürdigt. Dieser sei von enormer Bedeutung in einer Zeit, in der Europa die größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt, so Biden nach einem Treffen mit dem polnischen Präsidenten Duda. Mehr als 2,2 Millionen Ukrainer sind bisher ins Land gekommen. Der Präsident besuchte auch amerikanische Truppen, die die militärische Präsenz an der Ostflanke der NATO stärken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2022 01:00 Uhr