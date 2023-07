Vingegaard steht vor Gesamtsieg bei Tour de France

Meldungsarchiv - 23.07.2023 02:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: Bei der Tour de France steht heute die letzte Etappe nach Paris an. Weil auf den Champs-Élysées traditionell nicht mehr angegriffen wird, ist dem Dänen Jonas Vingegaard bereits der Gesamtsieg so gut wie sicher. Er führt mit siebeneinhalb Minuten. Es ist fast zehn Jahre her, seit ein Athlet das Rennen mit einem so großem Vorsprung gewinnen konnte. Sein großer Konkurrent Tadej Pogacar hatte die gestrige Etappe durch die Vogesen gewonnen. In der Gesamtwertung ist er Zweiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.07.2023 02:00 Uhr