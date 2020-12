Vilseck freut sich über Stopp des US-Truppenabzugs

Nachrichtenarchiv - 04.12.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Vilseck: Nach der Entscheidung des US-Kongresses, den Truppenabzug aus Deutschland vorerst zu stoppen, ist die Freude in der Oberpfalz groß. Der Bürgermeister von Vilseck, Schertl, sagte dem BR, das sei das größte Weihnachtsgeschenk für die Stadt. Alleine in Vilseck hätten nach den Plänen von US-Präsident Trump 4.500 Soldaten den Standort verlassen sollen. Insgesamt sind gut 13.000 US-Soldaten in der Oberpfalz stationiert. Republikaner und Demokraten im Kongress hatten sich darauf geeinigt, dass der Verteidigungsminister in einem Bericht an den Kongress darlegen soll, ob ein Truppenabzug im nationalen Interesse der USA wäre. Frühestens 120 Tage danach dürfe die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten die Grenze von 34.500 unterschreiten.

