Viessmann verkauft Wärmepumpen-Sparte an US-Konkurrenz

Allendorf: Der hessische Heizungsbauer Viessmann verkauft seine Wärmepumpen-Sparte an den US-Konkurrenten Carrier Global. Dieser teilte mit, der Kaufpreis liege bei zwölf Milliarden Euro. Die Gründerfamilie bekomme 80 Prozent des Kaufpreises in bar und 20 Prozent in Form von Carrier-Aktien. Weil die Bundesregierung Gas- und Ölheizungen nach und nach durch Wärmepumpen ersetzen will, gilt das Geschäft von Viessmann als äußerst lukrativ. Das Unternehmen ist neben Bosch und Vaillant einer der größten Heiztechnik-Hersteller in Deutschland.

