Viertklässer können immer schlechter lesen und rechnen

Berlin: Viertklässler können einer Studie zufolge immer schlechter lesen und rechnen. Das geht aus dem Bildungstrend 2021 hervor, den die Kultusministerkonferenz am Morgen vorgestellt hat. Mehr als 26.000 Kinder mussten dafür verschiedene Aufgaben lösen, zum Beispiel Minuten in Sekunden umrechnen oder Fragen zu einem Text beantworten. Das Können der Viertklässler in Deutsch und Mathematik ging dabei im Vergleich zu den Studien von 2011 und 2016 deutlich zurück. Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Prien, nannte die Ergebnisse "ernüchternd". Die Corona-Pandemie mit langen Schulschließungen, Wechselunterricht und Distanzlernen habe Spuren hinterlassen, so Prien. Das Münchner ifo-Institut befürchtet langfristige Folgen, auch für die Wirtschaft. Die in der Schule vermittelten Fähigkeiten seien die Basis künftiger Lebenschancen der Kinder und des Wohlstands in Deutschland insgesamt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2022 12:15 Uhr