Vierter Luftalarm in der ukrainischen Hauptstadt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts klar, 13 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft klar, später gebietsweise Nebel. In Unterfranken Schauer möglich. Tiefstwerte um 10 Grad. Am Tag teils freundlich, teils bewölkt. Im Norden Schauer und Gewitter, später auch in der Mitte und im Osten Bayerns. 17 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2022 00:00 Uhr