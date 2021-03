Vierter Covid-19-Impfstoff in EU zugelassen

Nachrichtenarchiv - 11.03.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: In der Europäischen Union kann demnächst mit Impfungen mit einem vierten Mittel begonnen werden. Die EU-Kommission erteilte dem Impfstoff des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson die Genehmigung, nachdem die Arzneimittelbehörde EMA eine bedingte Zulassung für Personen ab 18 Jahren empfohlen hatte. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen twitterte am Abend, mit den zusätzlichen Dosen könnten bis zu 200 Millionen Menschen geimpft werden. Bis die erste Lieferung ankommt, wird es aber noch Wochen dauern. Johnson & Johnson erklärte, mit der Lieferung des Impfstoffes an die EU in der zweiten Aprilhälfte beginnen zu wollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2021 20:00 Uhr