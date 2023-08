Vierte Tarifrunde im bayerischen Einzelhandel beginnt

München: In der bayerischen Landeshauptstadt startet heute die vierte Tarifrunde für die rund 330.000 Beschäftigten des Einzelhandels im Freistaat. Seit April hatte die Gewerkschaft Verdi zu etlichen Warnstreiks in den Filialen aufgerufen. Verdi will unter anderem die Einkommen der Verkäufer, Kassierer oder Transportkräfte deutlich erhöhen - und zwar um 2 Euro 50 in der Stunde. Für untere Einkommensgruppen will die Gewerkschaft ein Mindesteinkommen von 13 Euro 50 festschreiben. Der Handelsverband Bayern bot zuletzt 8,4 Prozent – allerdings in zwei Schritten und für 24 Monate. Einen Abschluss halten beide Tarifparteien heute für wenig wahrscheinlich.

