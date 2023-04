Vierte Evakuierungsmaschine aus dem Sudan landet in Jordanien

Meldungsarchiv - 24.04.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat der Bundeswehr für ihren Einsatz im Sudan gedankt. Es sei wichtig, Staatsbürger und Angehörige befreundeter Länder außer Landes zu bringen, sagte Scholz. Bis zum Morgen hatte die Bundeswehr 300 Menschen ausgeflogen. Darunter sind Angehörige der Deutschen Botschaft, andere Bundesbürger sowie Belgier, Briten, Österreicher und Bürger von 17 weiteren Nationen. Ein vierter Flug mit etwa 100 Passagieren ist nach Angaben der Bundeswehr am Abend in Jordanien gelandet. Der komplizierte Einsatz sei bisher ohne Panne und ohne jedes Problem verlaufen. Während ausländische Regierungen ihre Staatsbürger aus dem umkämpften nordafrikanischen Land holen, sind zehntausende Sudanesen unter Lebensgefahr in Nachbarländer geflüchtet. Das UN-Nothilfebüro hat Flüchtlinge im Tschad, im Südsudan und Ägypten registriert. Seit zehn Tagen bekriegen sich im Sudan die beiden mächtigsten Generäle mit ihren Truppen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2023 23:00 Uhr