Vierte Bundeswehrmaschine holt Deutsche aus Israel heraus

Berlin: Am frühen Abend ist eine weitere Bundeswehr-Maschine in Tel Aviv gelandet. Der Militärtransporter soll deutsche Staatsangehörige abholen. Bereits zuvor waren mit drei Flügen etwa 160 Menschen von der Luftwaffe aus Israel ausgeflogen worden. Das Auswärtige Amt warnt seit dem Vormittag offiziell vor Reisen nach Israel, in die Palästinensischen Autonomiegebiete und in den Libanon. In Berlin hat die Polizei eine pro-palästinensische Demonstration mit rund 1.000 Teilnehmern aufgelöst. Es habe sich um eine Ersatzversammlung für eine zuvor untersagte Kundgebung gehandelt, so die Polizei. Einige vermeintliche "Rädelsführer" seien aus der Menge geholt worden. Die anderen hätten den Versammlungsort dann in kleinen Gruppen verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 21:00 Uhr