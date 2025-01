Vierschanzentournee geht mit Qualifikation in Innsbruck weiter

Zum Sport: Bei der Vierschanzentournee steht für die Skispringer heute das nächste Springen an: Auf der Bergiselschanze in Innsbruck beginnt um 13.30 Uhr die Qualifikation für den morgigen Wettkampf. Das deutsche Team liegt in der Tournee-Gesamtwertung bereits weit zurück: Pius Paschke vom WSV Kiefersfelden auf Rang sechs hat mehr als 25 Punkte Rückstand auf den führenden Österreicher Daniel Tschofenig. Auf den Plätzen zwei und drei der Gesamtwertung stehen mit Jan Hörl und Stefan Kraft ebenfalls zwei Österreicher.

