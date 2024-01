Vierschanzentournee geht mit Quali in Innsbruck weiter

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga beginnt heute für viele Vereine wieder das Training. Nach zwei Wochen Weihnachtspause starten etwa der FC Bayern und der FC Augsburg in die Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte. Zweitligist 1. FC Nürnberg trainiert schon seit gestern wieder. - Bei der Vierschanzentournee der Skispringer steht die dritte Station in Innsbruck auf dem Programm. Andreas Wellinger geht als Gesamtführender in die Qualifikation am Bergisel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2024 08:00 Uhr