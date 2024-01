Vierschanzentournee geht in Innsbruck weiter

Innsbruck: Die Vierschanzentournee geht heute mit der dritten Station in Innsbruck weiter. Am frühen Nachmittag steht am Bergisel die Qualifikation auf dem Programm. Der Gesamtführende Andreas Wellinger will seine Form einen Tag nach Platz drei beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen bestätigen. Sein großer Rivale ist Ryoyu Kobayashi. Der Japaner wurde in Garmisch Zweiter hinter Tagessieger Anze Lanisek aus Slowenien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2024 05:00 Uhr