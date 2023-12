Vierschanzentournee beginnt mit Qualifikation in Oberstdorf

Oberstdorf: Mit der Qualifikation beginnt heute Nachmittag die 72. Vierschanzentournee. Die deutschen Skispringer Andreas Wellinger, Karl Geiger und Pius Paschke zählen dabei zum Favoritenkreis. Für den Saisonhöhepunkt ist aber der Österreicher Stefan Kraft der Topfavorit. Er war von bisher acht Springen in der Saison nur in einem nicht auf dem Podest gelandet. Kraft sagte vor dem Beginn in Oberstdorf, das deutsche Team sei sehr stark, wenn die drei vor ihm dran seien, werde er sicherlich etwas nervös.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.12.2023 10:15 Uhr