Vierschanzentournee beginnt mit Qualifikation in Oberstdorf

Tausende Menschen demonstrieren in Bayern gegen Corona-Politik

München: In mehreren bayerischen Städten sind auch gestern Abend wieder Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen und eine allgemeine Impfpflicht zu protestieren. In Nürnberg zählte die Polizei rund 4.700 Menschen, in Bayreuth waren es etwa 1.400, in Bamberg rund 2.100. Die Demonstranten hielten Plakate mit Aufschriften wie "Hände weg von unseren Kindern" oder "Friede und Freiheit". Ein ähnliches Bild bot sich in Augsburg: Dort beteiligten sich rund 1.000 Menschen am sogenannten Montagslauf, die Veranstaltung war nicht angemeldet. In Straubing zogen etwa 750 Menschen durch die Innenstadt, ein Mensch wurde bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt. In Kempten versammelten sich rund 500 Menschen zu einer unangemeldeten Kundgebung. Laut Polizei wurden rund 150 von ihnen angezeigt, unter anderem wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz, wegen Beleidigung oder Widerstands gegen die Staatsgewalt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.12.2021 07:45 Uhr