Vierschanzentournee beginnt mit Auftaktspringen in Oberstdorf

Zum Sport: In Oberstdorf im Allgäu startet am Nachmittag das erste Springen der Vierschanzentournee: Die deutschen Skispringer können selbstbewusst in den ersten Wettkampf gehen. In der Qualifikation lag Andreas Wellinger vorne vor Karl Geiger auf Platz zwei, Philipp Raimund wurde Vierter, Pius Paschke Neunter und Stephan Leyhe Zwölfter. Top-Favorit Stefan Kraft aus Österreich kam in der Qualifikation auf Platz sieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 08:00 Uhr