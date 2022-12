Vierschanzen-Qualifikation findet in Garmisch-Partenkirchen statt

Nachrichtenarchiv - 31.12.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Bei der Vierschanzentournee steht für die Skispringer heute die zweite Station an: Traditionell findet am Silvestertag die Qualifikation für das Springen in Garmisch-Partenkirchen statt. Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf führt der Norweger Halvor Egner Granerud. Er hat einen Vorsprung von umgerechnet rund zehn Metern auf den besten Deutschen: Karl Geiger belegt derzeit Rang vier.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2022 09:15 Uhr