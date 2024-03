Vier von zehn Pflegekräften gehen krank zur Arbeit

Berlin: Vier von zehn Pflegekräften gehen trotz Krankheit zur Arbeit. Das zeigt laut der Zeitung "die Welt" eine Studie der Barmer-Krankenkasse. Als Gründe gaben die betreffenden Pflegerinnen und Pfleger vor allem an, sie wollten Kollegen nicht zur Last fallen oder es gebe keine Vertretung. Außerdem erschienen Führungskräfte ebenfalls krank zur Arbeit. Besonders wer langjährige Beschäftigte, gaben an, häufig oder sehr häufig krank zur Arbeit zu gehen. Für die Studie wurden 1.000 repräsentativ ausgewählte Pfleger und Pflegerinnen in ambulanten Diensten und in stationären Einrichtungen befragt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2024 19:00 Uhr