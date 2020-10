Vier vermisste Deutsche in Unwetter-Region lebend gefunden

Rom: Die vier vermissten Deutschen, die nach den heftigen Unwettern in Norditalien vermisst wurden, sind gefunden worden. Es handelt sich um zwei Deutsche mit ihren beiden Enkelkindern. Sie wurden mit 17 weiteren Vermissten in der Nähe des Tenda-Passes an der französischen Grenze entdeckt. Nach starken Regenfällen in Italien und Frankreich hatte es an mehreren Orten heftige Überschwemmungen gegeben, ganze Häuser wurden mitgerissen, einige Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten. In Frankreich werden weiterhin zahlreiche Menschen vermisst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2020 22:00 Uhr