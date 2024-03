Vier Verdächtige sitzen nach Anschlag in Moskau in Untersuchungshaft

Moskau: Ein Gericht hat nach dem Anschlag auf eine Konzerthalle in der Nähe der russischen Hauptstadt gegen vier Verdächtige Untersuchungshaft für zwei Monate angeordnet. Drei der vier Männer zwischen 19 und 32 Jahren haben sich russischen Angaben zufolge schuldig bekannt. Sie erschienen mit schweren Blutergüssen und geschwollenen Gesichtern vor Gericht, der vierte Verdächtige wurde direkt aus dem Krankenhaus im Rollstuhl zur Verhandlung geschoben und wies mehrere Schnittwunden auf. Laut Kremlchef Putin wurden die vier Tadschiken auf ihrer Flucht in die Ukraine festgenommen. Kiew bestreitet diese Darstellung. Bei dem Anschlag wurden am Freitag mindestens 137 Menschen getötet und mehr als 180 weitere verletzt. Die Terrororganisation Islamischer Staat reklamiert die Tat für sich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.03.2024 02:00 Uhr