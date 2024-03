Vier Verdächtige sitzen nach Anschlag in Moskau in Untersuchungshaft

Moskau: Nach dem Anschlag auf eine Konzerthalle in der Nähe der russischen Hauptstadt hat das zuständige Gericht für vier Verdächtige Untersuchungshaft für zwei Monate angeordnet. Das geht aus einer Erklärung der Behörde hervor. Insgesamt sind nach der Tat elf Verdächtige festgenommen worden, vier gelten als die Todesschützen. Bei dem Anschlag wurden nach jüngsten Angaben mindestens 137 Menschen getötet und mehr als 180 weitere verletzt. Russland hat der Toten gestern mit einem Nationalen Trauertag gedacht. Den Anschlag hat die islamistische Terrororganisation IS für sich reklamiert, Kremlchef Putin spricht dagegen von Spuren, die in die Ukraine führen würden - ohne aber Beweise dafür vorzulegen.

