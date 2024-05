Vier Tote beim Einsturz eines Lokals auf Mallorca

Palma de Mallorca: Auf der Ferieninsel Mallorca ist ein Lokal an der Strandpromenade von Palma eingestürzt. Vier Menschen kamen dabei ums Leben. Nach vorläufigen Angaben der Rettungsdienste wurden 16 Menschen verletzt, sieben von ihnen schwer. Unter den Trümmern könnten sich allerdings noch Menschen befinden, hieß es am Einsatzort. Offenbar war die Dachterrasse zusammengebrochen. Betroffen war ein Gebäude am südlichen Abschnitt der Strandpromenade am Balneario 1.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.05.2024 02:00 Uhr